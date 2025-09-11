歯科医院 一般社団法人お口プラスは9月8日、「歯の黄ばみ」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年4月2日、20歳以上の男女200名を対象にインターネットで行われた。「歯の黄ばみ」に関するアンケート調査○9割以上の人が歯の黄ばみを気にしている「自分の歯の黄ばみが気になることはありますか?」と尋ねたところ、9割以上の人が歯の黄ばみを気にしているという結果になった。歯の黄ばみは、多くの人にとって悩みの