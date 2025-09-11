V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は10日（水）、2025-26シーズンより藤原万吏マネージャー兼通訳（20）がインターン生として加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 藤原マネージャーは福岡県出身で、現在は福岡医健・スポーツ専門学校に在学中。マネージャー業務と通訳の両面からチームを支えるとのこと。