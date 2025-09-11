立憲民主党の野田代表は、重徳政調会長を交代させ、後任に本庄知史衆院議員（５０）を起用する方針を固めた。１１日午後の両院議員総会で人事案を示す。複数の党幹部が明らかにした。本庄氏は衆院千葉８区選出で当選２回。同党の岡田克也・元外相の秘書を経て、２０２１年衆院選で初当選し、現在は政調副会長などを務めている。若手の積極登用で刷新感を打ち出す狙いがある。