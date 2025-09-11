記者会見に臨む聖霊高の池田真一副校長（左から2人目）ら＝11日午前、愛知県瀬戸市聖霊高（愛知県瀬戸市）は11日、2022年にソフトボール部主将の高3の女子生徒＝当時（18）＝が自殺し、原因を調査した第三者委員会が「当時の顧問の不適切な指導が一因になった可能性がある」と結論付けたと明らかにした。報告書は顧問の男性教諭から「おまえはもういらない」などの暴言があったと指摘した。同校によると、女子生徒は22年4月19