陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の共同訓練が始まりました。これを受け、熊本県山都町の住民グループが訓練の中止を求め抗議文を提出しました。 【写真を見る】約2万人規模の日米共同訓練 住民グループが中止求めて抗議「国際社会の軍事情勢を刺激する」 9月11日午前、陸上自衛隊大矢野原演習場の入口では山都町の住民グループが陸上自衛隊宛てに抗議文を提出しました。 山都町の住民グループ 田上博之さん