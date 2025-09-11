8月10日から11日にかけての記録的大雨から1か月です。各地で復旧作業が続いていますが、1か月経った今も爪痕が残ったままの場所が多くあります。 溝江翔平アナウンサー中継リポート「こちらは八代インターから北東に2キロほどの熊本県八代市興善寺町です。この用水路も土砂に埋まっていたそうですが、いまはようやく取り除かれ、水が流れるようになりました。一方で、家の中に土砂が流れ込んだままの所もあり