BE:FIRSTが10月29日にリリースする自身初のベストアルバム『BE:ST』に収録される新曲「Stare In Wonder」が、10月8日より放送が開始されるTVアニメ『ワンダンス』オープニング主題歌に決定した。『ワンダンス』は講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載されている累計発行部数110万部突破の人気漫画シリーズ。日本のみならず海外でも高い人気を誇り、10言語で出版され、北米の漫画賞“You Should Read This Manga 2023”