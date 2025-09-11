RADWIMPSが、メジャーデビュー20周年イヤーとニューアルバムの発売を記念して、東京・原宿竹下通りにある「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」で、ポップアップストア『20th Anniversary 特別展私たちはまだRADWIMPSを知らない』を開催することを発表した。このポップアップストアでは、20周年にまつわる特別展示に加え、ここでしか購入できないオリジナルグッズが販売されるという。開催期間は10月1日から10月12日までの12日間を