４年前の?過ち?は繰り返さない。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦初日（１１日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、女子１次リーグが開幕し、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は、延長の末に９―７で２５年日本選手権覇者のフォルティウスを下して白星スタートを切った。７―７で迎えた最終第１０エンド（Ｅ）は、スキップ・藤沢五月が最終投でダブルテークアウトを成