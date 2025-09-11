米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が１０日（日本時間１１日）に放送され?レインメーカー?オカダ・カズチカ（３７）が保持するＡＥＷ統一王座を争うトーナメント開催が発表になった。１回戦は３試合行われ、１３日（同１４日）放送の「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（フィラデルフィア）では、コンチネンタル＆インターナショナル統一王者のオカダがマイケル・オクと激突する。新日本プロレスのＧ１クライマックス覇者、ＫＯ