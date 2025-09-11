Appleは2025年9月10日にiPhone 17シリーズを発表しました。iPhone 17シリーズのハイエンドモデルである「iPhone 17 Pro」では、背面のカメラモジュール部分のデザインが変更されるなどしたのですが、このカメラモジュールをいじるような偽動画がInstagram上に大量投稿されていると、海外メディアのMashableが報じました。Watch out for fake iPhone 17 Pro videos | Mashablehttps://mashable.com/article/fake-iphone-17-pro-vide