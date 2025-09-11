ファッションモデルでタレントの東原亜希が、11日までにインスタグラムを更新。家族での時間を報告した。【写真】東原亜希、夫・井上康生との時間を満喫先日披露の「素敵すぎ」2ショットも（6枚）2008年に柔道家でオリンピック金メダリスト・井上康生氏と結婚。2009年に第1子女児を出産し、その後も2010年に第2子男児、2015年には第3子、第4子となる双子の女児を出産している東原。先日は、ハンガリーにてスーツ姿の井上に寄