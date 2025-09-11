¹©Æ£Èþºù¤È»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë11·î3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°­¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ·îÍË25»þ29Ê¬¡Ë¤Î¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àî»Ëµ­¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢¹âÅÄÎ¤Êæ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öytv¥É¥é¥ÞÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¡×¤Ë¤ÆÍ½¹ð±ÇÁü¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£»ËÈÁ¤Ï»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯±é¤¸¤ë¥¿¥¯¥Þ¤ÎÂç³Ø¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡¢¹âÅÄÎ¤Êæ¤Ï¾®Àî»Ëµ­±é¤¸¤ë¥Ä¥È¥à¤ÎºÊ¤Ë¸¶ºî¤Ï¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¸½