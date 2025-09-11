ELSEEが、10月8日より放送開始となるTVアニメ『ワンダンス』のエンディング主題歌にメジャーデビュー曲「Wondrous」が決定したことを発表した。TVアニメ『ワンダンス』のエンディング主題歌となるELSEEの「Wondrous」は、Giga & TeddyLoidによる提供楽曲。今回の主題歌発表に合わせて、ELSEEのAKARIは「学生の頃からダンスパフォーマンスに向き合ってきた私たちにとって、『ワンダンス』の描く世界観や主人公達の気持ちは共感