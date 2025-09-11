女優の原菜乃華が10日にインスタグラムを更新。最終回を迎えたドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）のオフショットを多数公開した。【別カット】原菜乃華、チームメイトとの記念ショットも公開（ほか5枚）原作『ちはやふる』は、シリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画で、「第2回マンガ大賞2009」「第35回講談社漫画賞 少女部門」など数々の賞を受賞している。2016年、2018年に映画化された『ちはやふ