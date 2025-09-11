お笑い芸人の赤プルさんが、2025年9月8日に東京・中野区役所で行われたイベント「防災芸人×ごみプロ芸人トークセッション」にゲスト出演し、都内で仕事をしていたという東日本大震災の発生時に起きた、まさかの悲しい出来事について明かした。大きな地震の際は「慌てて飛び出したりとかすることが1番危険」赤プルさんは、だんな松丘慎吾さんと夫婦コンビ「チャイム」を組んでいる。また、赤プルさんは、15年9月に発生した関東東北