歌手の華原朋美がライブでのオフショットを披露し、引退を翻意したことについて思いをつづった。１１日までにＳＮＳで「９月９日華原朋美３０周年記念コンサート２０００人様の優しいファンの皆様方と記念写真ですこの日の為にファンのみなさまが集まってくださった事心から感謝の気持ちです。ありがとうございました」とつづり、ステージでの集合写真をアップした。続けて「この３０年間、失う事も多くて華原朋美を