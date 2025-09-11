俳優の阿部サダヲが１１日、東京・六本木のテレビ朝日で主演する同局系連続ドラマ「しあわせな結婚」（木曜・後９時）の最終話直前取材会に女優・松たか子、脚本家・大石静氏と出席した。昨年のＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」などを手がけた脚本家・大石静氏によるオリジナルストーリーで、夫婦の愛を問う「ラブストーリー×マリッジ・サスペンス」。この日、最終話が放送される。３人はネタバレ厳禁と言われて登壇したにもか