韓国・ソウルで爆発的な人気のコムタンスープの専門店が日本に初上陸した。2018年から2025年までの8年連続でミシュラン・ビブグルマンに選出され続ける名店のおいしさの秘密とは・・・？国内外で支持を集める、“究極の澄み切った一杯”を堪能できる名店2025年8月7日、東京・新大久保にオープンしたのは『オクドンシク』。2017年にソウルで創業した、まだ新しいお店だ。韓国南西部の郷土料理、コムタンスープといえば、牛肉・骨・