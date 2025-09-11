米中国防相のオンライン会談が9日晩に行われたと、中国国防省が10日、声明で明らかにした。声明によると、米国側の要請で行われたという。中国の董軍国防相はヘグセス米国防長官に対し「両国は平等尊重と平和共存、相互尊重に基づいて建設的な軍事関係を構築しなければならない」とし「相互核心利益を尊重し、開かれた態度で意思疎通を継続するべき」と述べた。続いて「武力を動員して独立を助けたり、台湾問題を利用して中国を牽