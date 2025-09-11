米ジョージア州の現代自動車とLGエナジーソリューションの合弁バッテリー工場建設現場で韓国人労働者300人以上が拘禁された。これに対しトランプ政権が掲げる強力な移民取り締まりがむしろ製造業復活政策の足を引っ張り、米国内で数千件の雇用が危うくなるという指摘が提起された。ワシントン・ポストは10日、「トランプ大統領はジョージア州の労働者保護を理由に韓国人300人を逮捕したが、これによって数千件の製造業雇用が失われ