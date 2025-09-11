タレントの坂上忍（58）が11日、自身のブログを更新。手術の療養期間を終え、現場復帰したことを報告した。【写真】8月上旬には元気に大ジャンプも…骨折を生公表した坂上忍坂上は「PM12:02―すでに.....楽屋入りしております。実は、昨日から現場復帰しました」と報告。「当然、まだ万全とは言えないのですが.....。医師からの許可が、降りましたので.....」と現状をつづった。続けて「ただ、それ以前のお仕事は断らざるを