富山湾の味覚、ベニズワイガニの今年の初水揚げが富山県の新湊漁港できょう、おこなわれました。ベニズワイガニ漁は能登半島地震の海底地すべりなどの影響で、昨シーズンの水揚げは例年の5割程度と記録的な不漁に。また、今年は猛暑でカニの鮮度を保つのが難しいことから、例年より10日遅れての初水揚げとなりました。ベニズワイガニ漁は来年5月までで、冬にかけて最盛期を迎えます。