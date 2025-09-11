アメリカ西部・ユタ州で、トランプ大統領を支持する活動家のチャーリー・カーク氏が政治イベント中に銃撃され死亡しました。警察などによりますと10日、ユタ州ユタ・バレー大学で開かれた政治イベントで、保守系の活動家チャーリー・カーク氏（31）が登壇中に首付近を銃撃され病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察はこれまでに2人を参考人として拘束したものの、いずれも釈放し、現在も容疑者の逮捕には至っ