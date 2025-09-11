ロボットを通じた新たなガイドツアーが、11日から東京・日本橋で始まります。肩に乗った白くて小さな分身ロボット「OriHime」。背負って一緒に歩くことで、おすすめの観光スポットや土地の歴史などを教えてくれます。案内してくれた先は、日本橋の福徳神社です。このロボットは言葉だけでなく、頭や手の動きも交えて案内をしてくれます。神社での作法もできて、一緒にお参りすることができます。このロボット、実は操作をしている