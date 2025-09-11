『CHANGE UP!! 』（ゆきひこ：作画、木崎ちあき：原作/キルタイムコミュニケーション）第21回【全24回】【漫画】『CHANGE UP!!』を第1回から読む家庭の事情で東京の強豪校から野球部員ゼロの離島に転校してきた少年、豪原陽平。野球部存続のためにも一人で部員集めに懸命に励む陽平は、野球に傷つけられた元強豪校の名選手、金子塁と出会う。部員ゼロの野球部を立て直し、甲子園を目指す陽平と、一度は野球をあきらめた塁。少年た