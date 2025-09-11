お笑いタレントの渡辺直美（37）が、10日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。拠点とする米国での芸人事情を語った。オードリー若林正恭は「日本のお笑い界って、良くも悪くもSNSがガチガチにあるじゃん、そういうの、ちょっとの発言で『あの人ああだよね』とかは、少なめなの？」と質問した。渡辺は「ちょっと炎上するみたいな？めっちゃあります。アメリカも同じ感じですよ。コンプラ、向こう