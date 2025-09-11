東海豪雨から25年を迎えたきょう、犠牲者を追悼し被害を語り継ぐ集会が名古屋で開かれました。 【写真を見る】死者10人「東海豪雨」から25年 決壊した新川沿いで犠牲者追悼 ｢まだ多くが伝えきれていない…｣ 被害語り継ぐ 名古屋・西区 2000年9月11日に起きた東海豪雨では死者10人、約7万棟の住宅が浸水する被害がでました。けさ、25年前に決壊した西区の新川沿いの公園には、豪雨を経験した地元の人ら約30人が集まりました。 竹