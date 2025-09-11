任期満了に伴い2026年春に行われる石川県知事選挙について馳知事は11日「さらなる高みを目指し能登の創造的復興に全力投球したい」と再選を目指し出馬を表明しました。11日開かれた県議会9月定例会の代表質問。自民党県連・政調会長の作野広昭県議が知事選への対応を尋ね、馳知事は「引き続き県政のかじ取り役の重責を担わせていただきたい」と2期目への決意を述べました。馳知事「県民党の立場で精進を重ね、誠実に、そして明るく