「プレミアムガーナ キャラメルミルク」ロッテは、身近に買えるチョコレート専門店クオリティの「プレミアムガーナ」ブランドから、3年ぶり（先行販売商品を除く）の板チョコレート新商品として「プレミアムガーナ キャラメルミルク」を9月16日に発売する。昨年度、板チョコレートは前年比122.5％（「インテージSRI＋ チョコレート市場（板チョコレート）2023年4月〜2025年3月 推計販売規模（金額）」）と、チョコレート市場の中で