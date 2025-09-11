「BENOIT NIHANT 西武池袋店」カネカは、グループ会社であるカネカ食品を通じて、ブランド初となる百貨店常設店舗「BENOIT NIHANT 西武池袋店（ブノワ・ニアン 西武池袋店）」を9月17日にオープンする。今回オープンする西武池袋店では、選び抜いたカカオを使用したタブレットやボンボンショコラ、焼き菓子に加え、百貨店の持ち帰り商品として需要が高い生菓子のラインアップを強化し、素材の風味を活かしたタルトやティラミスなど