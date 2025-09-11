紀陽除虫菊は、重炭酸・機能性入浴剤「薬用 jeak（ジーク）」9錠入・18錠入・30錠入を発売する。無香料・無着色の白いタブレット。有効成分は炭酸水素Na、炭酸Na。160〜180Lのお湯に3錠を溶かして使用する。細やかに発泡し、泡が消えても、重炭酸イオン（炭酸水素Naによるもの）はお湯に24時間溶け込んでいる。40度前後のお湯にじっくりと15分以上の入浴をおすすめしている。「薬用 jeak（ジーク）」9錠入・18錠入・30錠入保温・保