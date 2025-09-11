Image: DOSHISHA CORPORATION 白湯（さゆ）以外にも使えて汎用性高し。最近はちょっとずつ秋らしくなってきたものの、まだアツアツのドリンクを飲むほど涼しくない。かといって熱いのを冷ますのは時間がかかるし、放置すると冷めすぎることも？ 猫舌民にうれしいピッチャードウシシャの「ON℃ZONE 白湯専科ピッチャー 1.0L」は、95度の熱湯を約2分で65〜70度まで冷ませる不思議なピッチャー