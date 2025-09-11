【MBR-04-MkVI トマホーク】 2026年3月下旬 発売予定 価格：4,950円 ウェーブは、プラモデル「MBR-04-MkVI トマホーク」を2026年3月下旬に発売する。価格は4,950円。 本商品は「超時空要塞マクロス」に登場するデストロイド「MBR-04-MkVI トマホーク」を1/100スケールプラモデル化したもの。同社にて1/72スケールプラモデルが展開されてい