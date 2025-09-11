山形県内最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は１８２円５０銭で、４週ぶりの値上がりとなりました。 【写真を見る】【ガソリン価格】県内最新のレギュラーガソリン平均小売価格は182円50銭全国2番目の高さ（山形） 来週についても小幅な値上がりとなりそうです。 資源エネルギー庁によりますと、今月８日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より２円１０銭上がり１リットルあ