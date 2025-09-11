愛知県庁＝名古屋市中区愛知県教育委員会は11日、勤務校で盗撮したとして、いずれも同県みよし市立で、三好中の須崎佳祐臨時的任用講師（25）と、別の中学の男性教諭（42）を懲戒免職処分にした。県教委によると、講師は7月、更衣室で着替えていた女子生徒をスマートフォンで撮影。性的姿態撮影処罰法違反（撮影未遂）の疑いで、県警に逮捕され、その後、釈放されている。教諭は7月、学校を訪れた卒業生のスカートにスマホを