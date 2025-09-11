岐阜県警は11日までに、所有する同県飛騨市の古民家に火を付けて全焼させたとして、非現住建造物等放火容疑で静岡県の会社員の男ら3人を逮捕した。うち2人は青森、岡山両県で放火後に保険金をだまし取ったなどの罪で起訴されている。