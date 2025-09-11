ホンダは１１日、軽自動車タイプの電気自動車（ＥＶ）「Ｎ―ＯＮＥｅ：」（エヌワンイー）を、１２日から発売すると発表した。価格は２６９万９４００円からとなるが、エコカーに対する国の補助を受けられるため、実質２１２万円台から購入できる。満充電時の航続距離は２９５キロ・メートル（ＷＬＴＣモード）で、買い物や通勤といった日常使いには十分な性能を確保した。軽利用者が多い地方を中心に普及するか注目される。