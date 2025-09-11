配送を装って飲食店に侵入し、現金およそ80万円などを盗んだとして、運送業者組合「赤帽」のドライバーの男が警視庁に逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは東京・杉並区の運送業、野口秀明容疑者（72）です。野口容疑者は今年7月、千代田区の飲食店に侵入し、現金およそ80万円やクレジットカード2枚、ウイスキー2本などを盗んだ疑いがもたれています。当時、飲食店は閉店後でしたが、施錠されていませんでした。警視庁