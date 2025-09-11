8月の記録的な大雨を受けて、熊本県は熊本市など5つの市と町に被災者生活再建支援法を適用することを決めました。 【写真を見る】熊本市など５市町に被災者生活再建支援法適用家屋全壊には最大300万円など 県内では8月10日からの大雨で、昨日10日までに約1650戸の住宅の全半壊が確認されています。 これを受け、県は災害救助法の基準に達した5つの市町に被災者生活再建支援法を適用すると発表しました。 適用するのは、熊本