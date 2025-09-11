ロッテは11日、9月12日の12時00分からマリーンズオンラインストア限定でスティベン・アセベド外野手のNPB初ヒットと初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。アセベドは9月3日の日本ハム戦（ZOZOマリン）に8番指名打者で先発出場し、2回裏の攻撃で日本ハム先発・柴田獅子投手からレフト前へNPB初ヒット。翌日4日の日本ハム戦（ZOZOマリン）では、8回裏の攻撃で日本ハムの3番手・杉浦稔大投手