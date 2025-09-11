9月6日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】癌根治を目指す“飲み薬”を開発中「人類の宿敵」に挑む開拓者日本人の死因1位である「癌」。外科手術や抗癌剤など最新の治療を施しても転移や再発を繰り返す、人類の宿敵だ。そんな癌の根治を目指し、新薬