◇カーリング日本代表決定戦第１日（１１日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）２６年ミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦が開幕。女子の予選リーグ第１試合が行われ、五輪３大会連続出場を狙うロコ・ソラーレは、延長戦の末フォルティウスに９―７で勝利。スキップ・藤沢五月は「１、２エンド目はアイスを読み切れていなかったけど、後半にかけてアイスに合ったショットを投げることができた。そこがすごくよかったかな