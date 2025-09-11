１３日の「東京２０２５世界陸上競技選手権大会」の開幕に合わせ、航空自衛隊アクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」が東京上空を飛行する。都心での飛行は、２０２１年東京五輪・パラリンピック以来４年ぶり。１２日には同じルートで予行飛行を行う。航空幕僚監部によると、空に描くスモークの色は「白」を予定。天候などによって時間やルートが変わる可能性がある。撮影した写真や動画をＳＮＳにアップする際は「＃東京