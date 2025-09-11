俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、あどけない笑顔を見せた。１１日までに自身のインスタグラムを更新したＣｏｃｏｍｉ。「もんぶらん！美味（おい）しかったです。鯖寿司（さばずし）も。」と記し、モンブランを前にうれしそうな笑みを浮かべるショットなどを添えた。Ｃｏｃｏｍｉは、２０００年１２月に結婚した木村と工藤の長女として０１年５月に誕生。０３年２月に妹でモ