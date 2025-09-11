ウエスタン・リーグくふうハヤテは１１日、医師免許を持つ竹内奎人投手（２６）が今季限りで現役を引退すると発表した。「投げる医師」として、球界でも異色の経歴を持つ選手だった。静岡高から国立の群馬大医学部に進学。準硬式野球部でプレーし昨季、くふうハヤテに入団した。入団後に医師国家試験を受験し、昨年３月に合格。プロ２年目となる今季は中継ぎとして２７試合に登板し３勝１敗、防御率３・１９の成績を残していた