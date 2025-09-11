おととし中野市で4人が殺害された事件の裁判員裁判で10日に続き、被告人質問が行わましたが殺人の罪などに問われている男は80回以上、「黙秘します」と繰り返しました。殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは中野市江部の農業青木政憲被告34歳です。青木被告はおととし5月散歩中だった女性2人と駆けつけた男性警察官2人をハーフライフル銃やナイフで殺害したとされています。青木被告は11日の被告人質問で検察から「女性が