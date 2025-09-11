名古屋港の様子。 東海北陸道と伊勢湾岸道をつなぐ「一宮西港道路」計画が進行中 一宮西港道路の位置図。 富山県砺波市から岐阜県高山市を経由して中部地方をつなぐ高速道路「東海北陸自動車道」は、列島を南北に横断する大動脈として、人々の移動や物流を支える道路だ。そんな東海北陸道の愛知県側の終点は、名神高速道路に接続する「一宮JCT」となっている。そのため、東海北陸道の交通流がそのまま名神高速へ流れ込み、一