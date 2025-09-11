俳優の阿部サダヲが主演を務め、松たか子が共演するテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜後9：00）が、きょう11日に放送される。それに先立って、阿部、松、脚本家・大石静氏が囲み取材に参加し、大石氏が黒川竜司（杉野遥亮）の名シーンを振り返った。【集合ショット】素敵！ポーズを決める阿部サダヲ＆松たか子ら本作は、大石氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマとして手がけた、夫婦の愛を問