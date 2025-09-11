【全国の天気】広い範囲で大気の状態が非常に不安定です。急な強い雨や落雷、突風にもご注意ください。九州から関東では断続的に雨が強まるでしょう。晴れる北海道も、夕方にかけては所々で雨や雷雨となりそうです。11日（木）の雨は長くは降り続きませんが、局地的に大雨となるおそれがあります。外出の際は傘を忘れずにお持ちください。【予想最高気温】名古屋と大阪は、前日より4℃低い31℃。東京は33℃でしょう。札幌は28℃ま